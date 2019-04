Joe Biden ha annunciato che parteciperà alle elezioni presidenziali USA nel 2020

L’ex Vicepresidente americano Joe Biden giovedì ha dichiarato in via ufficiale che ha intenzione di partecipare alle elezioni presidenziali del 2020.

“I valori fondamentali della nostra nazione... La nostra posizione in questo mondo... La nostra democrazia... Tutto ciò che ha fatto dell’America l’America, è tutto sul tavolo. È per questo che oggi annuncio la mia candidatura alle elezioni del Presidente degli Stati Uniti”, ha comunicato Biden sulla sua pagina Twitter.

© AP Photo / Steven Senne USA, altre due donne accusano Joe Biden per molestie

Il primo incontro previsto dalla campagna elettorale deve svolgersi a Pittsburgh (in Pennsylvania) il 29 aprile. In tale sede avverrà l’incontro di Biden con un gruppo di sindacalisti, dopodiché il politico comincerà il suo viaggio attraverso gli stati americani in cui all’inizio del 2020 avranno luogo le prime elezioni primarie e le riunioni degli attivisti dei partiti: il New Hampshire, il Nevada, l’Iowa e il Sud Carolina.

Biden è il ventesimo politico che ha dichiarato di voler rappresentare il partito democratico alle presidenziali del 2020. Secondo un sondaggio nazionale svolto dal servizio di ricerca Morning Consult tra 5 mila americani dal 15 al 21 aprile, il 30% dei potenziali elettori è a favore di Biden.