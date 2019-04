“Putin si serve della stupidità diplomatica dell’Occidente”: i tedeschi sull’incontro con Kim

Come riporta il media tedesco Deutschlandfunk, la politica ritiene che il leader russo sia più brillante nei rapporti diplomatici e che si sia ancora una volta servendo della “stupidità diplomatica dell’Occidente”.

“Non è possibile fallire se, come ha fatto Putin in questo caso, si dichiara di voler costruire un dialogo, senza alcuna concretezza... E non gli costa niente”, ha affermato Beck.

Precedentemente si era comunicato che il summit del Presidente russo Vladimir Putin e del leader nordcoreano Kim Jong-un aveva rappresentato per la Corea del Nord la possibilità di ricevere sostegno e, forse, ridurre le sanzioni ai danni dell’economia del paese.