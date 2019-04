Salva Roma: è scontro Lega-M5s. Salvini: “I debiti rimangono alla Raggi”

Matteo Salvini si è detto soddisfatto, annunciando che “i debiti della Raggi non saranno pagati da tutti gli italiani ma restano in carico al sindaco”.

Precisa il vice-premier: “Stralciati i commi 2,3,4,5,6 della norma salva Raggi”.

Fonti di governo M5S, invece, sostengono che la norma “Salva Roma” è stata approvata a metà. In particolare il Cdm ha dato via libera ai commi 1 e 7 della norma, sugli altri deciderà il Parlamento. “È un punto di partenza, siamo sicuri che il Parlamento saprà migliorare ancora di più un provvedimento che, a costo zero, fa risparmiare soldi non solo ai romani ma a tutti gli italiani”.

Fonte: Askanews