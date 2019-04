L’Europa ha escluso una revisione dell’accordo sulla Brexit - Juncker

Il capo della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha ammunciato che le potenze europee non sono disposte a rivedere le condizioni stabilite riguardo all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (UE).

Questa dichiarazione è stata rilasciata come commento alle comunicazioni dei media sulle intenzioni del primo ministro Theresa May di andare a Bruxelles per cercare un accordo su nuove condizioni riguardo all’uscita della Gran Bretagna dall’UE.

Ha sottolineato che le parti hanno già raggiunto gli accordi migliori sulla questione Brexit.

Precedentemente i media britannici avevano comunicato che i compagni di partito della May la avrebbero obbligata a fissare la data delle sue dimissioni.