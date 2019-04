Cina: algoritmi puniranno i funzionari che non rispetteranno gli ideali del partito

In tre città cinesi è stato introdotto un nuovo programma per monitorare il comportamento dei funzionari. Gli algoritmi seguiranno il modo in cui i funzionari si comportano nella vita privata e quanto sono coerenti con gli ideali comunisti. Qualsiasi violazione inciderà sul rating sociale e sulle prospettive di carriera.

I funzionari cinesi non saranno in grado di ottenere una promozione se saranno coinvolti in comportamenti inappropriati nella vita privata. Diverse città cinesi hanno immediatamente introdotto un sistema di controllo sulle azioni dei dipendenti pubblici a casa e nei luoghi pubblici.

Il governo non spiega i criteri per giudicare le azioni. Inoltre, non è chiaro esattamente come le autorità monitoreranno l'attività dei dipendenti al di fuori del lavoro.

Secondo Bloomberg, in primo luogo si terrà conto della valutazione sociale del funzionario. Ad esempio, a Zhoushan, “l’affidabilità” dei funzionari viene monitorata continuamente. A Quanzhou e Wenzhou, il comportamento privato ha recentemente iniziato a essere monitorato.

© Fotolia / Sakhorn38 Cina: un operaio ha scritto una canzone sulla cattiveria della polizia ed è finito in galera

Utilizzando i dati sulla vita personale dei dipendenti pubblici, la direzione prende decisioni in merito a promozioni e bonus. È interessante notare che il sistema di classificazione sociale, che dovrebbe essere distribuito in tutto il paese nel 2020, è stato inizialmente testato sui funzionari.

Secondo i piani le decisioni giudiziarie e le sanzioni disciplinari relative alle attività dei dipendenti degli enti statali dovrebbero essere inserite in un unico database. I nomi dei criminali dovrebbero essere diventare di pubblico dominio sul forum online della vergogna.

Non rischieranno il licenziamento immediato, ma se si rientrare nella categoria di inaffidabilità si perdono i propri privilegi e l'opportunità di fare carriera.

Un altro strumento per controllare i funzionari è stata l'app di propaganda mobile "Conosci un paese forte", che promuove l'ideologia del Partito Comunista. Il servizio è già diventato più popolare di WeChat e TikTok e il numero dei suoi utenti ha superato i 100 milioni di persone.

Per molti, l'applicazione è diventata obbligatoria, la guida istruisce i subordinati a leggere articoli ogni giorno, guardare video e ad accumulare punti.

Pertanto, i funzionari sono tenuti ad accumulare almeno 30 punti al giorno. Per ogni testo letto o video guardato viene assegnato un solo punto.

Recentemente, la CCTV cinese ha annunciato l'assunzione di 300 nuovi dipendenti. Svilupperanno un'applicazione di propaganda. Il requisito principale per i candidati è "un alto grado di coerenza con l'ideologia" del Partito comunista cinese.

Il paese sta anche testando un servizio simile per i bambini. Gli insegnanti nelle scuole sono già obbligati a seguire quante massime del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping vengono studiate dai loro classi al giorno.