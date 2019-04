Lukashenko: la Russia è il baluardo della sovranità della Bielorussia

Così ha commentato le sue stesse parole pronunciate il giorno prima in un messaggio al popolo e al parlamento, in particolare nella parte in cui ha affermato che quelli che osano distruggere il Paese, sia un presidente o un governo, saranno "maledetti dal popolo bielorusso".

Lukashenko ha notato che la sua dichiarazione ha suscitato preoccupazione tra alcuni politici, specialmente in Russia. Allo stesso tempo, ha sottolineato che le sue parole non sono rivolte contro la Russia, ma "contro chi cerca di farlo" (distruggere la Bielorussia - ndr).

"Per quanto capisco, lo dico sinceramente, la Russia è, lo si può dire, un baluardo della nostra sovranità", ha evidenziato il presidente della Bielorussia.

Secondo Lukashenko, se dovesse succedere qualcosa, allora "saremo in trincea insieme alla Russia".