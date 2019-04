Tokyo Shimbun: il Giappone abbandona l'accordo di pace con la Russia sulle isole contese

Il Giappone si rifiuterà di concludere un accordo su un trattato di pace con la Russia, compreso il problema delle isole Curili, durante la visita di Vladimir Putin in Giappone a giugno. Secondo Tokyo Shimbun, il governo giapponese sperava di risolvere il problema territoriale con la restituzione delle isole di Habomai e Shikotan, ma la parte russa non ha fatto concessioni, quindi non sono previste prospettive per uscire dallo stallo.

Il governo del Giappone si è rifiutato di concludere un accordo su un trattato di pace con la Russia durante la visita del Presidente Putin in Giappone a giugno. Secondo Tokyo Shimbun, Tokyo ha negoziato per risolvere il problema territoriale restituendo le isole di Habomai e Shikotan, tuttavia, la parte russa non fa concessioni, e non ci sono prospettive per spostare questo problema da zero.

Come dichiara la testata, durante la visita di Putin in Giappone era nata un'idea per concludere un accordo sull'abolizione dei visti a breve termine per visitare la regione di Sakhalin, comprese le Curili meridionali e Hokkaido.

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe aveva programmato di visitare la Russia a maggio, ma ha rinunciato all'idea. Di conseguenza, tornerà al corso politico originale, che vedeva lo sviluppo di una cooperazione economica in Estremo Oriente e la conduzione di negoziati basati sull'attuazione di attività economiche congiunte nelle isole Curili meridionali.

In precedenza, la parte giapponese prevedeva di concludere un accordo con il presidente Putin a margine del vertice del G20, che si terrà ad Osaka il 28 e 29 giugno. Tuttavia, la parte russa teme che se le isole venissero restituite al Giappone, le truppe americane potrebbero essere schierate su di esse, il che è in linea con l'accordo di sicurezza tra Giappone e Stati Uniti, quindi le contraddizioni non potevano essere superate.

"Oggettivamente parlando, durante il vertice del G20, sarà difficile concludere qualsiasi accordo sulla questione territoriale", ha detto un alto ufficiale giapponese.