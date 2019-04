Ministero Esteri Turchia: S-400 non mettono a rischio gli F-35

I sistemi missilistici antiaerei russi S-400, che la Turchia acquisterà dagli Stati Uniti, non rappresentano una minaccia per i caccia americani F-35 di quinta generazione, ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.

"Per dieci anni non siamo riusciti a ottenere tali complessi dai nostri alleati, ora prendiamo l'S-400 dalla Federazione Russa, negli Stati Uniti affermano che l'S-400 aumenterà la vulnerabilità dell'F-35".

Non pensiamo che sia così, ma lasciamo che gli esperti dicano la loro. Abbiamo proposto di creare una commissione congiunta, se sono così preoccupati, ma la risposta non è ancora arrivata dagli Stati Uniti", ha detto Cavusoglu ai giornalisti.

Secondo lui, l'S-400 in Turchia sarà sotto il completo controllo di Ankara.

"In Siria ci sono gli S-400 e gli aerei statunitensi hanno volato decine di volte in questa regione, mentre in Norvegia (vicino ai confini con la Federazione Russa, dove si trovano l'S-400), volano anche gli aerei della NATO, e questo non ci preoccupa. Ma ancora una volta, se questo è un problema per loro, discutiamone: i nostri alleati della NATO dovrebbero capire che abbiamo bisogno di sistemi di difesa aerea con molta urgenza, e se non li riceveremo dai nostri alleati, significa allora che li otterremo dove potremo" ha preso atto il Ministro turco.

© Sputnik . Sergey Pivovarov Foreign Policy: il pomo della discordia tra Washington e Ankara sono gli S-400

Ha aggiunto che Ankara sta proseguendo i negoziati con i suoi alleati della NATO per l'acquisto di sistemi missilistici di difesa aerea.

In precedenza, la Turchia ha detto che non avrebbe abbandonato i piani per acquistare gli S-400 e che il primo gruppo di sistemi di difesa aerea sarebbe stato introdotto nel paese a luglio. Gli Stati Uniti sostengono che i sistemi S-400 sono incompatibili con gli standard della NATO, e minacciano sanzioni per la loro possibile acquisizione e hanno ripetutamente affermato che possono ritardare o annullare il processo di vendita della Turchia del nuovo aereo F-35. La Turchia è uno dei partecipanti al programma internazionale statunitense F-35.

TI POTREBBE INTERESSARE: Anadolu mette a confronto i caccia Su-57 e F-35