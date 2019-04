Libro del rapporto Mueller diventa bestseller

Il libro con il rapporto del procuratore speciale statunitense Robert Mueller sull'intervento russo, che potrà essere pubblicato solo il 30 aprile, è già diventato un bestseller su Amazon, occupando il terzo posto in classifica. Si noti che il prezzo della versione cartacea sarà di 9,20 dollari.

Il quotidiano del New York Times scrive che molti editori stanno cercando di pubblicare il libro il prima possibile. Quindi, l'editore Skyhorse promette ai suoi lettori che "l'attesa è già finita". Oltre a ciò, il libro intende pubblicare Washington Post e Simon & Schuster, che promettono un'analisi esclusiva dei vincitori del premio Pulitzer. The Barnes & Noble Publisher offre il download gratuito di una versione elettronica del rapporto, Melville House Books intende pubblicare un libro senza vari commenti e analisi, e il Times vuole pubblicare un esemplare di 16 pagine con i dettagli salienti.

Gli editori stanno cercando di pubblicare il libro indicando come autore il procuratore Robert Mueller, anche se ora questo rapporto può essere trovato gratuitamente sul sito web del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, si fa notare che lo stesso Mueller non guadagnerà nulla da questa pubblicazione, dal momento che, in conformità con la legge federale, i documenti preparati dal governo sono di pubblico dominio.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski Cosa c’è davvero scritto nel rapporto Mueller?

Giovedì, il rapporto di Mueller sull’Interferenza russa nelle elezioni americane del 2016, la "cospirazione" della squadra di Donald Trump con le autorità russe e sul presunto ostacolo del presidente degli Stati Uniti alla giustizia è stato reso pubblico. Nel primo punto, il procuratore speciale è giunto a una conclusione positiva, nel secondo a una negativo, mentre sul terzo non è riuscito a trarre conclusioni inequivocabili. Il rapporto è stato pubblicato con significative riduzioni.

La Russia nega le accuse di coinvolgimento nella presunta "interferenza".

