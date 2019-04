Ministro Esteri Serbia: "subiamo pressioni per non aver imposto sanzioni a Russia"

"La Serbia non ha mai introdotto e non imporrà sanzioni o misure restrittive contro la Russia, nonostante il fatto che la Serbia sia sottoposta a forti pressioni", ha detto il capo della diplomazia serba in un'intervista al quotidiano Izvestia.

Dacic ha aggiunto che la Serbia intende integrarsi nell'Unione europea, ma allo stesso tempo vuole mantenere le relazioni tradizionali con Mosca.

In precedenza, in una conferenza stampa a Mosca, ha definito la Russia "il più grande amico del paese", senza la quale Belgrado non è in grado di proteggere i suoi interessi nazionali.