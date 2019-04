Media: Russia propone a USA di prevenire possibilità di guerra nucleare

Secondo i dati del quotidiano Mosca ha proposto il progetto per il documento a Washington a ottobre 2018. Nell’annuncio si osservava che in questo tipo di guerra non ci sarebbero vincitori e che dunque uno scontro del genere non dovrebbe mai essere scatenato.

Pertanto, la parte russa ha proposto di adottare tutte le misure necessarie per impedire l'uso intenzionale e/o accidentale di armi nucleari. Mosca ha aspettato una risposta per sei mesi.

Una portavoce dell'ambasciata americana in Russia ha dichiarato che Washington "rimane impegnata in un efficace controllo degli armamenti".

All'inizio di febbraio, gli Stati Uniti hanno segnalato violazioni del Trattato sui missili a medio e corto raggio da parte della Russia (il documento non consente lo schieramento di missili balistici a terra e missili da crociera con un raggio da 500 a 5,5 migliaia di chilometri) e ha riferito l'inizio della procedura di ritiro dall'accordo.

Vladimir Putin ha detto che Mosca avrebbe risposto specularmente sospendendo la partecipazione al trattato. Ha anche osservato che tutte le proposte di disarmo della Russia "rimangono sul tavolo e che le porte sono aperte" e che Mosca non sarà trascinata in una costosa corsa agli armamenti.