La presidente estone apre al dialogo con la Russia

La presidente estone Kersti Kaljulaid durante la sua visita in Russia ha dichiarato che Tallinn è aperta al dialogo con Mosca e l'apertura dello storico edificio dell'Ambasciata estone nella capitale russa potrebbe dare nuovo slancio alle relazioni bilaterali.

L'attuale visita della Kaljulaid è la prima visita di un capo di Stato estone in Russia negli ultimi 8 anni. Nel 2011 Thomas Hendrik Ilves si era recato a San Pietroburgo per la consacrazione della Chiesa di San Giovanni.

"Forse l'apertura dell'ambasciata restaurata darà un nuovo slancio alle nostre relazioni bilaterali.La mia presenza qui è un chiaro segnale che l'Estonia è pronta alla cooperazione e al dialogo", ha detto la presidente.

Tuttavia ha osservato che potrebbe non avvenire nell'immediato: potrebbero essere necessari mesi, se non anni.

"Ma so che ogni giorno, settimane ed anni dietro queste mura e in questo edificio le persone lavorano per rappresentare gli interessi politici ed economici dell'Europa e dell'Estonia. Tutti gli estoni vorrebbero avere buoni rapporti con i loro vicini", ha osservato la presidente.

Dopo la cerimonia solenne presso l'Ambasciata, la presidente Kaljulaid incontrerà il capo di Stato russo Vladimir Putin.