Effettuata visita non ufficiale a Mosca da consigliere di Trump sulla Russia – stampa russa

Né le autorità statunitensi né quelle russe hanno discusso pubblicamente questa visita.

Durante la trasferta, Fiona Hill ha incontrato i rappresentanti del Consiglio di Sicurezza e del ministero degli Esteri della Federazione Russa.

Secondo Kommersant, non è la prima visita di Fiona Hill a Mosca in qualità di consigliere del presidente degli Stati Uniti, tuttavia le sue precedenti visite, come quella attuale, su richiesta della parte americana non sono state annunciate al pubblico.

Prima di entrare nell'amministrazione presidenziale, Fiona Hill era una ricercatrice presso il Brookings Institution di Washington.

Autrice del libro biografico "Putin: un agente al Cremlino", si è ripetutamente espressa duramente sulle autorità russe.

Come precedentemente riferito da Kommersant, la scorsa primavera durante uno degli incontri con i rappresentanti russi Fiona Hill ha dichiarato all'ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov che nelle relazioni tra Mosca e Washington "tutto potrebbe peggiorare molto prima di eventuali miglioramenti".