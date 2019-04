Osservatrice Foreign Policy: le donne salveranno il mondo dall’apocalisse nucleare

Secondo lei, gli studi hanno dimostrato che senza la piena partecipazione delle donne in materia di tecnologia nucleare, la probabilità di prendere decisioni pericolose e il mancato rispetto degli accordi raggiunti è più alto, mentre le idee innovative vengono ignorate.

Inoltre, osserva la giornalista, secondo uno studio sul comportamento di entrambi i sessi in scenari di guerra simulati condotti dalla Royal Society di Londra nel 2006, la fiducia in se stessi è più caratteristica degli uomini rispetto alle donne. Inoltre, il lavoro scientifico ha stabilito che l'eccesso di sicurezza è più probabile che porti a una decisione sul colpire un presunto avversario.

Inoltre, aggiunge Scharff, ricerche sul mantenimento della pace hanno dimostrato che accordi bilaterali sul nucleare come il Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari sarebbero anche più duraturi con un aumento del ruolo delle donne in essi.

L'autore sottolinea che al momento la delegazione nei negoziati internazionali sulla non proliferazione delle armi nucleari è solo per un quarto composto da donne. D'altra parte, nella conferenza di revisione del 2015 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, 33 paesi, comprese le ambiziose ambizioni nucleari di Iran, Iraq, Egitto, Libia e Siria, hanno inviato delegazioni composte esclusivamente da uomini.

Tuttavia, scrive l'editorialista, le donne hanno svolto un ruolo nella sicurezza nucleare e nella formazione delle politiche già negli anni '50, quando la CIA era costituita al 20% da donne. Alcune donne sono famose per il loro coinvolgimento nella risoluzione di questi problemi, ad esempio, Wendy Sherman, che l'ex leader degli Stati Uniti Barack Obama ha assegnato con una medaglia per la sicurezza nazionale per il suo lavoro sul raggiungimento di un accordo per ridurre le attività nucleari dell'Iran.

Tuttavia, sottolinea Scharff, tra il 1970 e il 2009, solo 11 su 68 persone che occupano posizioni di rilievo nel Dipartimento di Stato erano donne, solo 5 su 63 nel Dipartimento della Difesa, e su 21 consiglieri di sicurezza nazionale al presidente, solo due erano donne.

In conclusione, la giornalista scrive che l'aumento del ruolo delle donne nel mondo non è solo un problema di giustizia sociale, ma anche molto di più, a causa del rischio nucleare crescente, perché "il mondo non può permettersi di liberarsi dell'innovazione e del talento".