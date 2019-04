WSJ: Turchia non è riuscita ad accordarsi con USA su acquisto S-400 russi

La pubblicazione rileva che lunedì il presidente americano Donald Trump si è incontrato alla Casa Bianca con il ministro delle finanze turco Berat Albayrak. In precedenza, il ministro ha detto che il leader americano sta prendendo un approccio ragionevole riguardo la necessità per la Turchia di acquistare sistemi di difesa aerea russi S-400. Inoltre, secondo il quotidiano, rappresentanti di Stati Uniti e Turchia si sono incontrati questa settimana a margine della 37° conferenza annuale sulle relazioni turco-americane a Washington.

In precedenza, la Turchia ha detto che non avrebbe abbandonato i piani per acquistare l'S-400 e che il primo gruppo di sistemi di difesa aerea sarebbero entrati in servizio nel paese a luglio. Gli Stati Uniti sostengono che i sistemi S-400 sono incompatibili con gli standard della NATO, minacciano Ankara con sanzioni per la loro possibile acquisizione e hanno ripetutamente affermato che possono ritardare o annullare il processo di vendita della Turchia al nuovo aereo F-35. La Turchia è uno dei partecipanti al programma internazionale statunitense F-35.