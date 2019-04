Incontro tra capo diplomazia russa e segretario Lega Araba: focus su Libia e Siria

L'incontro si è svolto oggi a Mosca, dove il segretario generale della Lega Araba è giunto per partecipare alla 5° sessione ministeriale del forum di cooperazione russo-araba.

"Durante i colloqui, gli aspetti politici ed organizzativi del forum sono stati discussi in modo sostanziale, oltre alle questioni di attualità dell'agenda regionale con particolare attenzione ai processi diplomatici in Medio Oriente, nonchè alla normalizzazione in Siria e in Libia", riporta il sito web del ministero russo.

Il ministero degli Esteri russo ha osservato che le parti hanno parlato di sforzi comuni per l'ulteriore rafforzamento della cooperazione produttiva russo-araba a livello bilaterale e multilaterale, incluso il formato Russia-Lega Araba.

Il viceministro degli Esteri della Federazione Russa Sergey Vershinin aveva dichiarato in precedenza che Mosca mantiene costantemente i contatti con entrambe le parti in conflitto in Libia e persegue la linea del raggiungimento di un accordo politico reale per porre fine alla crisi.