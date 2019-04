Finlandia, alle elezioni parlamentari vince il Partito Socialdemocratico

"Alla fine dello spoglio, il Partito Socialdemocratico ha ottenuto il 17,7% dei voti e 40 seggi in parlamento; il Partito Veri Finlandesi ha ottenuto il 17,5% e 39 seggi in parlamento; il Partito di Coalizione Nazionale ha ottenuto il 17% dei voti e 38 seggi in parlamento; il Partito di Centro Finlandese ha ottenuto il 13,8% e 31 seggi in parlamento; il Partito della Lega Verde ha ottenuto l'11,5% e 20 seggi in parlamento. I restanti partiti hanno ottenuto meno del 10% di voti", afferma il bollettino.

I risultati ufficiali finali delle elezioni parlamentari finlandesi saranno pubblicati il 17 aprile. Dopo l'approvazione dei risultati finali delle elezioni, i partiti avvieranno le trattative per formare una coalizione di maggioranza in parlamento, quindi nominare il primo ministro e i membri del governo.

Il leader del Partito Socialdemocratico Antti Rinne ha osservato che i socialdemocratici hanno vinto le elezioni per la prima volta dal 1999, ma si aspettava più voti. Il leader del partito nazionalista dei Veri Finlandesi Jussi Hallaho ha affermato di aver ricevuto il maggior numero di voti (30.527), rispetto a Antti Rinne (11.970).