Kim Jong-un chiede agli USA cambio di atteggiamento sulla Corea del Nord

Per continuare i negoziati sul programma nucleare nordcoreano, gli Stati Uniti devono riconsiderare il proprio approccio nei riguardi di Pyongyang e rinunciare all'attuale modo di valutare la situazione, ha affermato il leader nordcoreano Kim Jong-un in una dichiarazione ripresa dalla CNN con riferimento all'agenzia di stampa nordcoreana Kcna.

Secondo il leader nordcoreano, se gli Stati Uniti perseguiranno gli attuali calcoli politici, le prospettive per risolvere la questione saranno truci e molto pericolose.

In un recente incontro con il presidente sudcoreano Moon Jae-in, Trump non ha escluso la possibilità di condurre un terzo summit con Kim Jong-un, notando allo stesso tempo che tutto dipende dal leader nordcoreano. L'inquilino della Casa Bianca ha sottolineato che vuole mantenere le sanzioni contro la Corea del Nord, tuttavia non ha intenzione di inasprirle.

Kim Jong-un ha commentato la dichiarazione di Trump come segue:

"gli Stati Uniti parlano molto dello svolgimento di un terzo summit con la Corea del Nord, ma non vogliamo e non siamo pronti a ripetere il summit di Hanoi. Ma, come continua a dire il presidente Trump, i rapporti personali tra me e il presidente Trump non sono ostili quanto i rapporti tra i nostri due Paesi. Abbiamo ancora buone relazioni."