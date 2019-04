Opposizione di centrodestra critica la nuova legge “anti-casseur” di Macron

Le nuove misure varate dal governo non hanno contribuito ad evitare gli scontri nelle manifestazioni, ha osservato Laurent Wauquiez.

Il presidente del Partito Repubblicano francese Laurent Wauquiez ha criticato la cosiddetta legge anti-casseur vigente in Francia, affermando che le sue norme non hanno contribuito ad evitare disordini durante le proteste dei gilet gialli in questo fine settimana.

"Solo ieri abbiamo assistito alle manifestazioni dei gilet gialli, e di nuovo ci sono stati teppisti, manifestanti che hanno incendiato le auto ed attaccato le forze dell'ordine", ha detto Wauquiez in un'intervista al canale BFM.

"Abbiamo visto che questa legge non ha funzionato perché alcune delle sue disposizioni sono state censurate dalla commissione costituzionale".

"Il presidente della repubblica ha indebolito questa legge, mandandola alla commissione costituzionale", ha osservato Wauquiez. Il governo, secondo il politico, "ha agito in ritardo ed è responsabile di quello che è successo" sabato.