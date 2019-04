Pompeo annuncia che la Russia si intromette illegalmente nella questione del Venezuela

"La Russia si è intromessa. È andata contro la leadership dello stato del Venezuela, è intervenuta senza il diritto di farlo, non ha il consenso del popolo venezuelano a essere lì", ha detto sabato sul canale televisivo Mega TV.

Pompeo ha detto che il leader del Venezuela è Juan Guaido e Nicolas Maduro è già un ex leader.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto in precedenza che gli esperti militari russi si trovano legalmente in Venezuela, fornendo servizi per le attrezzature militari consegnate al paese latinoamericano.

