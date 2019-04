Immigrazione, Trump minaccia i democratici

"Dato che i democratici non vogliono cambiare leggi sull'immigrazione molto pericolose, in realtà, come dicono, consideriamo seriamente la possibilità di collocare i clandestini solo nelle “città rifugio” (Sanctuary city). I radicali di sinistra hanno sempre i confini aperti e perseguono la politica delle porte aperte, questo dovrebbe piacere! ", ha scritto Trump su Twitter.

Le “città rifugio” (Sanctuary city, in realtà possono essere anche una contea, uno Stato o un comune separato) non trasferiscono i dati sulla condizione migratoria di una persona alle forze dell'ordine o alle autorità federali e non eseguono le espulsioni. In precedenza Trump ha ripetutamente minacciato di interrompere i finanziamenti federali a quelle unità amministrative che offrono accoglienza ai clandestini.