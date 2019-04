Offensiva di Haftar su Tripoli finanziata dai sauditi – Wall Street Journal

L'Arabia Saudita ha offerto decine di milioni di dollari al comandante dell'esercito nazionale libico Khalifa Haftar in qualità di aiuti economici per l'operazione militare per conquistare la capitale libica Tripoli, riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti.

Le fonti saudite hanno riferito al giornale che la proposta ad Haftar è stata formulata durante la sua visita in Arabia Saudita pochi giorni prima dell'inizio dell'offensiva per conquistare la capitale "nel tentativo di unire un Paese diviso sotto il suo potere".

Secondo il giornale, Haftar ha accettato questa offerta.

"Siamo stati abbastanza generosi", ha detto una fonte saudita al giornale americano.

Poco prima dell'inizio dell'operazione, Haftar avrebbe incontrato anche alti funzionari di altri Paesi, senza tuttavia specificare quali Stati fossero coinvolti.

Le autorità dell'Arabia Saudita non hanno commentato la notizia. Anche il rappresentante di Haftar non ha commentato la presunta offerta saudita, così come le informazioni sugli altri contatti del maresciallo.