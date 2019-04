Il ritorno di Nigel Farage: col suo partito Brexit parteciperà alle elezioni europee

Nigel Farage ha inoltre promesso di promuovere una "rivoluzione democratica" in politica.

Il partito Brexit del padre dell'euroscetticismo britannico Nigel Farage prenderà parte alle elezioni del Parlamento Europeo e si batterà per l'indipendenza del Regno Unito dalla UE. Lo stesso politico ha rivelato questi piani a Coventry in occasione della cerimonia ufficiale di fondazione della sua nuova forza politica.

"Questo partito si è riunito qui non solo per partecipare alle elezioni europee ed esprimere la nostra rabbia. Il 23 maggio (giorno delle elezioni europee nel Regno Unito - ndr) è solo il primo passo del partito Brexit, cambieremo la politica in meglio", ha detto Farage nel suo discorso.

Dopo aver promesso di promuovere una "rivoluzione democratica" nella politica, Farage ha duramente criticato le azioni delle attuali autorità britanniche per implementare la Brexit, affermando che l'amministrazione di Theresa May nelle ultime quattro settimane è stata "un deliberato tradimento del più grande processo democratico".

Parlando a nome di quegli elettori che hanno vinto il referendum del 2016 votando per l'uscita del Paese dalla UE, Farage ha detto: "siamo leoni, guidati dagli asini".

Parlando delle possibilità di successo del suo partito durante le prossime elezioni, Farage ha detto che questa mattina presso un bookmaker ha scommesso mille sterline sulla vittoria del partito Brexit, data uno a tre.