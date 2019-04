Vilnius chiarisce le ragioni del richiamo in patria dell'ambasciatore lituano in Russia

Lo hanno fatto sapere a Sputnik dal ministero degli Esteri del Paese baltico.

"Sì, il richiamo dell'ambasciatore per delle consultazioni avvenuto ieri è legato ad una lettera inviata all'ambasciata tramite e-mail contenente minacce in seguito al processo per i fatti del 1991 contro il personale diplomatico", ha riferito il ministero degli Esteri della Lituania.

I diplomatici lituani hanno inoltre aggiunto che "Motuzas era considerato un testimone speciale in un'indagine relativa al caso di emissione non trasparente di visti".

"Ieri è stato interrogato", ha indicato il dicastero diplomatico della Lituania.