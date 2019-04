Ministro della Difesa del Sudan ha giurato come capo del consiglio militare

Il ministro della Difesa del Sudan e primo vicepresidente Awad Ibn Aouf questo giovedì ha fatto il giuramento come capo del Consiglio militare a interim, secondo quanto riferito dalla televisione di stato.

Il suo vice è diventato il capo dello staff Kemal Abdel Maaruf, secondo quanto riportato dalla televisione di stato sudanese.

Ieri il Sudan ha visto un colpo di stato militare. Il presidente Omar al-Bashir è stato preso in custodia, ed è stato creato un consiglio militare, che governerà lo stato per due anni.

Il paese ha posto fine alla costituzione del 2005 e introdurrà uno stato di emergenza per tre mesi. Lo spazio aereo della repubblica è stato chiuso per un giorno.

Dopo l'introduzione delle sanzioni degli Stati Uniti e della secessione del Sud Sudan nel 2011, nel paese regna una crisi economica. Dalla metà di dicembre del 2018, sono proseguite le proteste popolari, che hanno avuto inizio con l'invito ad abbassare il prezzo del pane, ma hanno gradualmente portato alla richiesta di cambiare il regime politico del presidente Omar al-Bashir, che regna da 30 anni.

Le proteste sono scoppiate presso il complesso di edifici del Ministero della Difesa a Khartoum, la capitale del paese, non lontano dal palazzo presidenziale, di fronte al quale si trovava il campo dei manifestanti. Secondo l'opposizione e gli attivisti per i diritti umani, in pochi mesi circa 60 persone sono state uccise, centinaia sono state ferite, diverse migliaia sono state arrestate.