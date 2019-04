Brasile: a 100 giorni da elezioni Bolsonaro ha soddisfatto 20% delle promesse elettorali

© AP Photo / Eraldo Peres Brasile, Bolsonaro promette di ricostruire il paese

Come rileva il canale, delle 58 iniziative e promesse delineate durante la campagna elettorale, dodici sono state già soddisfatte. Otto di queste riguardano la riforma del sistema delle agenzie governative e l'ottimizzazione della gestione amministrativa, altre quattro sono di natura economica. In particolare, sono state fatte promesse per ridurre i dazi all'importazione sulle attrezzature di produzione e sulle materie prime per l'industria chimica. Inoltre, Bolsonaro ha avviato un regime di libero scambio con il Messico il 19 marzo per le categorie di prodotti come i veicoli commerciali leggeri e i pezzi di ricambio.

Altre promesse pre-elettorali fatte dal capo dello stato di natura economica comprendono l’aumento dell’intervallo tra gli adeguamenti dei prezzi di vendita del carburante nel mercato interno della compagnia d'idrocarburi di stato Petrobras. Inoltre, nei primi cento giorni della presidenza, non sono state imposte nuove tasse, come affermato durante la campagna elettorale.