Israele, Trump si congratula con Netanyahu per aver vinto le elezioni

“Vorrei congratularmi con Bibi Netanyahu. Sembra che l’elezione sia stata vinta da lui. Ho sentito dire che l’ha vinta, e l’ha vinta in buona fede. È stato un grande alleato ed è un amico”, ha detto Trump ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca.

Il presidente ha affermato che la vittoria elettorale di Netanyahu aiuterà a far avanzare il processo di pace in Medio Oriente. “Tutti hanno detto che non si può avere la pace in Medio Oriente con Israele e i palestinesi. Penso che abbiamo una possibilità, e penso che ora abbiamo una possibilità migliore con Bibi che ha vinto”, ha detto Trump.