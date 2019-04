Kim Jong-un ha promesso a Trump che condurrà la denuclearizzazione

"Me l'ha promesso più di una mezza dozzina di volte, l'ha promesso al presidente", ha detto in un'audizione al Senato degli Stati Uniti.

Tuttavia, ha riconosciuto che resta ancora molto da fare per raggiungere questo obiettivo.

L'ultimo vertice degli Stati Uniti e della Corea del Nord, tenutosi ad Hanoi il 27-28 febbraio, si è concluso con un documento comune senza firma, come precedentemente indicato nei piani della Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ammesso di non essere stato in grado di raggiungere un accordo con Kim Jong-un dopo i colloqui, ma i contatti tra le delegazioni continueranno in futuro. La Casa Bianca ha definito l'incontro produttivo. Trump ha detto che le principali differenze riguardano la revoca delle sanzioni in cambio del congelamento del programma di missili nucleari della Corea del Nord.