Diplomatici d'Italia e Russia hanno discusso questioni sul controllo degli armamenti

Il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov, in una riunione a Mosca con Sebastiano Cardi, direttore del Dipartimento per gli affari politici e la sicurezza del ministero degli esteri italiano, ha discusso questioni di sicurezza internazionale e regionale, tra cui il controllo degli armamenti e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa.