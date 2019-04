Pentagono firma accordi per la costruzione del muro al confine col Messico

Il Pentagono ha firmato contratti per la costruzione di alcuni tratti del muro lungo il confine tra Stati Uniti e Messico con due società private.

Secondo il comunicato stampa del dicastero militare americano, il valore complessivo della commessa si attesta a 976 milioni $.

Il contratto da 789 milioni $ è stato siglato con la società texana SLSCO, che si occuperà della costruzione della barriera lungo il confine con il New Mexico. Un secondo contratto è stato firmato con la società di Barnard Construction del Montana per $ 187 milioni. Questa società costruirà il muro in Arizona.

All'inizio di marzo il direttore ad interim del Pentagono Patrick Shanahan aveva autorizzato la spesa di 1 miliardo $ per costruire una sezione del muro di 91 km lungo il confine col Messico.

Il 15 febbraio Donald Trump aveva firmato il decreto per introdurre lo stato di emergenza lungo il confine meridionale del Paese per far ottenere 8 miliardi di dollari all'amministrazione aggirando il Congresso. I fondi saranno utilizzati per erigere o riparare le barriere lungo i 376,5 km di confine con il Messico. L'amministrazione ritiene che con questa mossa si arginerà l'immigrazione clandestina e il traffico di droga.