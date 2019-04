Tajani: "Con la Russia ci vuole pazienza"

E il Premier Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini e il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani hanno visitato il Salone proprio nel giorno dell'apertura. Dopo il convegno inaugurale Antonio Tajani ha parlato ai giornalisti:

— Parliamo della Russia. Da grandi amici della Russia, con Berlusconi ora state diventando…

— Ma noi lo siamo ancora, amici della Russia. Il problema è l’America. E le sanzioni…

— PPE, Partito Popolare Europeo, era sempre stato amico della Russia, mentre adesso non sembra difendere neanche i suoi interessi. E i russi non capiscono se valga la pena “tifare” per Salvini o per qualcuno altro. Il centro-destra ha sempre saputo che la Russia è necessaria all’Europa, e non parlo solo di energia, e adesso? © AP Photo / Jean-Francois Badias Tajani: “Flat tax si fa o no, versione mini non esiste"

— Non siamo contro la Russia. Sempre meglio scegliere il dialogo…

— Dialogo, che ora sembra però avere l'esito di un distacco…

— Bisogna lavorare di più. Ci vuole più diplomazia, sempre.

— Conte è andato da Putin, Salvini anche. In estate invece Putin verrà in Italia, dal Presidente del Consiglio, e immagino che vedrà anche Berlusconi, come amico. Cosa si può fare di più

— Vedremo. Ci vuole pazienza.