Putin: Pronti a collaborare con qualsiasi presidente Usa

La Russia è pronta a collaborare con qualsiasi presidente scelto dal popolo americano. Lo ha detto il Presidente Vladimir Putin martedì in una sessione plenaria del 5° Forum Artico Internazionale.

© Sputnik . Ramil Sitdikov Putin indica la causa della crisi politica negli USA

”Che lo vogliamo o no, non dipende da noi – questo non è il settore in cui si applicano tali categorie. Rispettiamo la scelta del popolo americano, chiunque sia il presidente, e siamo pronti a lavorare con lui”, ha detto Putin in risposta alla domanda se vuole che l’attuale presidente degli Stati Uniti vinca le elezioni del 2020.

Putin ha aggiunto che la Russia è pronta a riprendere un dialogo pieno ed equo con gli Stati Uniti, nonostante i disaccordi con il presidente Donald Trump. “Se si riprenderà il dialogo pieno ed equo tra Stati Uniti e Russia, anche su questioni che interessano sia noi sia l’intera umanità, su questioni di disarmo, non faremo altro che rallegrarci, siamo pronti a questo”, ha sottolineato il presidente russo.