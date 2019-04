La Camera dei comuni ha approvato il piano del primo ministro Theresa May per posticipare l'uscita del Regno Uniti dall'Unione Europea dal 12 aprile al 30 giugno 2019.

La mozione è passata con 420 voti favorevoli e 110 contrari.

La premier May, in precedenza, ha chiesto all'UE di posticipare la scadenza per la Brexit al 30 giugno. L'UE ha proposto anche di posticiparla alla fine di marzo del prossimo anno. La decisione sarà presa nella riunione di mercoledì del Consiglio europeo.