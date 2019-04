Putin indica la causa della crisi politica negli USA

Oggi, al Forum Artico Internazionale, il presidente russo Vladimir Putin ha spiegato che la causa della crisi politica negli Stati Uniti è la tendenza dei partiti a seguire i propri interessi e non quelli della nazione.

"La situazione politica interna negli Stati Uniti non si è semplificata... ci sono gruppi che attaccano il presidente legittimamente eletto, non sono d'accordo con la scelta del popolo americano, annullano i risultati: questa è una crisi del sistema politico; non abbiamo mai visto prima una storia del genere nella storia degli USA. D'accordo, c'è stata una campagna elettorale infuocata. Ma se un candidato vince, allora sono tutti d'accordo. È sempre stato così, ci si unisce intorno al presidente e si perseguono gli obiettivi nazionali. Niente di tutto ciò sta avvenendo ora negli Stati Uniti", ha detto Putin.

Il Forum Artico Internazionale è una delle piattaforme chiave per discutere i problemi e le prospettive della regione artica a livello globale. Riunisce gli sforzi delle autorità statali, delle organizzazioni internazionali, dei rappresentanti delle comunità scientifiche e imprenditoriali della Russia e di altri paesi per una discussione appassionata e uno scambio approfondito di opinioni sulle questioni di attualità della crescita sostenibile nella regione artica.