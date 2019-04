Brexit, domani incontro a Parigi tra Macron e May

Il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà il primo ministro britannico Theresa May a Parigi martedì sera, alla vigilia del vertice UE su Brexit a Bruxelles. L’emittente BFMTV ha riferito che, citando fonti dell’amministrazione di Macron, “questa riunione di lavoro non programmata si terrà nell’ambito della preparazione della riunione straordinaria del Consiglio europeo su Brexit, che si terrà a Bruxelles il 10 aprile”.

© AP Photo / Alastair Grant Theresa May chiede il rinvio della Brexit al 30 giugno

Il governo britannico e Bruxelles hanno raggiunto un accordo di divorzio alla fine dello scorso anno, ma il parlamento britannico si è rifiutato di appoggiare l’accordo e non può concordare misure alternative. Il paese avrebbe dovuto lasciare il blocco il 29 marzo, ma non ha rispettato la scadenza. L’Unione Europea ha lasciato Londra fino al 12 aprile per trovare una soluzione alternativa. Venerdì scorso, il primo ministro britannico ha scritto al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk per chiedere una proroga del Brexit fino al 30 giugno.