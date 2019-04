Libia, Mogherini: la situazione è sempre più preoccupante

“La situazione in Libia è sempre più preoccupante”, ha detto Mogherini.

Ha aggiunto di aver parlato con il capo della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salame, sull’escalation della crisi nella nazione nordafricana. “Il primo messaggio che dobbiamo passare al Consiglio Affari Esteri è una piena attuazione della tregua umanitaria per consentire ai civili e ai feriti di essere evacuati …. e per evitare qualsiasi ulteriore azione militare e ulteriore escalation militare”, ha detto, invitando le parti in conflitto “per tornare a negoziati politici e traccia politica”.