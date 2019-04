Erdogan: Russia e Turchia firmeranno 3 accordi lunedì

"Oggi i nostri paesi firmeranno tre documenti, tre accordi, quindi faremo un altro passo per il futuro dei nostri paesi", ha detto Erdogan prima d'iniziare i negoziati con il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino.

Erdogan è giunto in Russia per partecipare all'ottava riunione del Consiglio di cooperazione ad alto livello russo-turco (SWRT). I negoziati tra il leader turco e il presidente russo si svolgeranno durante il consiglio. Si prevede che i capi di stato discutano le relazioni bilaterali, compresa la cooperazione commerciale ed economica, l'attuazione di progetti energetici comuni, la realizzazione del gasdotto Turkish Stream e della centrale nucleare di Akkuyu, nonché un contratto per fornire alla Turchia sistemi missilistici antiaerei russi S-400. Inoltre, l'agenda dei negoziati russo-turchi saranno tradizionalmente temi mediorientali, in particolare le questioni relative alla risoluzione della questione siriana.