Bloomberg: i senatori statunitensi sono "stanchi" delle sanzioni anti-russe

Il senatore statunitense Marco Rubio (repubblicano dello Stato della Florida) ha ammesso che i legislatori statunitensi sono "stanchi" delle leggi che impongono sanzioni contro la Russia. Lo ha riferito lunedì Bloomberg.

"In questi giorni ci troviamo di fronte a una leggera stanchezza dovuta alle sanzioni", afferma a Bloomberg il senatore, "spero che potremo attirare più persone".

L'agenzia spiega che molti senatori vogliono ancora consegnare la Russia alla giustizia per l'interferenza nelle elezioni americane e le sue azioni in altri paesi a lei attribuite, ma non vi è consenso su delle misure specifiche al Senato. Inoltre, vi sono preoccupazioni sul fatto che le sanzioni potrebbero influire sull'economia degli Stati Uniti. Infine, il Congresso degli Stati Uniti è attualmente diviso: il Partito Democratico degli Stati Uniti costituisce la maggioranza nella Camera dei Rappresentanti e il Partito Repubblicano ha la maggioranza al Senato, il che rende anche difficile il passaggio delle leggi attraverso il Congresso in assenza del sostegno del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"Le sanzioni sono un'arma a doppio taglio, quindi abbiamo davvero bisogno di fare un passo indietro e valutare dove siamo e cosa possiamo fare", ha detto il senatore dell'agenzia Ron Johnson (repubblicano del Wisconsin).

All'inizio di aprile, i senatori Marco Rubio e Chris Van Hollen (democratico del Maryland) hanno presentato una proposta di legge al Congresso degli Stati Uniti che conteneva la minaccia d'imporre severe sanzioni contro la Russia per impedire interferenze con le elezioni americane. Il disegno di legge prevede la possibilità d'introdurre misure restrittive nei confronti del settore bancario, energetico e della difesa dell'economia russa, nonché contro il debito sovrano russo. Un disegno di legge che prevedeva misure analoghe era stato introdotto dai senatori Van Hollen e Rubio al Congresso degli Stati Uniti all'inizio dello scorso anno, ma poi non è stato adottato dal Congresso.