Elezioni in India: Modi promette tempio agli elettori indù

Il Bharatiya Janata Party (BJP) di Modi ha delineato le sue politiche chiave nel documento diffuso con clamore a Nuova Delhi, nel quale si bilanciano politiche nazionaliste con discorsi sullo sviluppo, tre giorni prima dell'inizio delle elezioni.

Il partito ha detto che si impegnerà a costruire un grande tempio per il dio indù Rama "il prima possibile e in modo armonioso", e ad approvare un progetto di legge sulla cittadinanza che garantisca la nazionalità indiana agli indù dai paesi vicini.

Il conflitto sulla costruzione di un tempio o di una moschea nella città santa di Ayodhya è un grave punto di scontro tra gli indù e la considerevole minoranza musulmana dell'India.

Il partito di opposizione critica fortemente Modi per non aver fatto abbastanza per gli agricoltori in difficoltà in India, il partito aveva detto che avrebbe stanziato oltre 300 miliardi di dollari per lo sviluppo rurale.

Ha inoltre promesso di estendere il sussidio annuale di 6.000 rupie ($ 86) e introdurrà un regime pensionistico per piccoli e marginali agricoltori.

"Il nazionalismo è la nostra ispirazione ... il buon governo è il nostro mantra", ha detto Modi alla diffusione del documento.

Il BJP, che ha decimato il Congresso quando è salito al potere nel 2014, è guidato da un'ondata nazionalista, promettendo di proteggere il paese dal "terrorismo" appoggiato dal Pakistan.

A febbraio, l'India e il Pakistan hanno affrontato il loro peggiore scontro negli anni contro il Kashmir, che ha visto scontri e abbattimenti aerei.

"Questo manifesto è stato preparato con una forte visione nazionalista ... è radicato nelle realtà dell'India", ha detto il ministro delle Finanze Arun Jaitley.