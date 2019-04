La Germania è una minaccia per la NATO – deputato Bundestag Bijan Djir-Sarai

Le spese militari troppo basse rendono la Germania una minaccia per la NATO. Lo ha affermato il deputato tedesco Bijan Djir-Sarai, riporta la Bild.

Secondo il politico, la Germania rispetta in modo limitato gli accordi dell'alleanza. Ha sottolineato che le violazioni, così come la mancanza di sicurezza, danneggiano la NATO. Pertanto la Germania deve cambiare strategia ed aumentare la spesa per la difesa.

Nell'articolo della Bild intitolato "La Germania è una minaccia alla sicurezza?", si rileva che il Paese è sottoposto alle critiche di Stati Uniti e di altri partner. Ciononostante, sotto la pressione degli alleati, la Germania si è comunque impegnata ad aumentare le spese militari nel vertice svoltosi in occasione del 70° anniversario della fondazione della NATO, sottolinea l'articolo.

In precedenza gli Stati Uniti avevano chiesto alla Germania di aumentare le spese militari e di rispettare i propri obblighi nei confronti della NATO. Secondo il vicepresidente americano Mike Pence, la spesa militare deve essere pari al 2% del PIL secondo gli accordi dei Paesi dell'Alleanza Atlantica.