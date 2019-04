Bernie Sanders vuole raggiungere gli elettori di Trump attraverso Fox News

Secondo lui, sa che molti hanno votato per l'attuale leader del paese.

"Dobbiamo raggiungere gli elettori di Trump per dire loro che li sta ingannando", ha detto Sanders.

Come notato, Sanders ha difeso la sua decisione dopo che il Comitato Nazionale del Partito Democratico degli Stati Uniti (DNC) ha rifiutato di tenere un dibattito prima delle elezioni del 2020 su Fox News. Il Partito Democratico ha ritenuto che il canale televisivo non sarebbe stato in grado di tenere dibattiti onesti, perché simpatizza con l'amministrazione del leader americano.

In precedenza è stato riferito che Sanders ha definito Trump un razzista.