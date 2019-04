“Basta ultimatum al Venezuela”: l'appello della Russia all'Occidente

Il ministero degli Esteri russo ha invitato i partner occidentali a non "pubblicare ultimatum, ma a incoraggiare il dialogo" per risolvere la crisi in Venezuela, ha riferito il vice ministro degli Esteri russo Sergei Vershinin ai giornalisti a Berlino a margine delle consultazioni russo-tedesche sulla politica estera basata sulle direttive delle Nazioni Unite.