Mosca esorta le parti in conflitto in Libia al dialogo

Le parti in conflitto in Libia dovrebbero mostrare calma e moderazione, ha riferito il ministero degli Esteri russo.

"Tutte le parti libiche coinvolte dovrebbero mostrare calma e moderazione. Ovviamente uno scenario di forza può far precipitare una situazione già estremamente difficile e portare nuove vittime e distruzione. Questa evoluzione ritarderà la prospettiva di stabilire un processo politico tra le parti libiche sotto l'egida dell'ONU con l'obiettivo finale della formazione di istituzioni statali efficaci ed unitarie mediante le elezioni generali"- si legge nella nota del ministero degli Esteri russo.

Il dicastero diplomatico russo ha inoltre ribadito la mancanza di alternative ad una soluzione politica condivisa in Libia.

"Siamo schierati affinchè le principali forze politico-militari libiche mostrino il necessario senso di responsabilità per le sorti del Paese rinunciando ai metodi violenti per la lotta per il potere e si allineino al compito prioritario per ripristinare la sovranità libica, compresa la lotta al terrorismo".