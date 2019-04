Libia, Moavero: obiettivo durante G7 è dichiarazione comune

"Il mio obiettivo è quello di giungere una dichiarazione congiunta del G7 ministri degli Esteri sulla Libia", ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, in seguito al suo arrivo al vertice internazionale attualmente in corso a Dinard e Saint Malo, in Francia.

Rispondendo a una domanda dei giornalisti, Moavero ha dichiarato che "sicuramente" la crisi libica verrà discussa nel corso dei colloqui.

In precedenza, Matteo Salvini ha affermato che "una soluzione militare alla crisi in atto in Libia avrebbe un effetto devastante".