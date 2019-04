Autorità venezuelane reagiscono a critiche di alcuni Paesi sulle indagini contro Guaidò

Il ministero degli Esteri venezuelano ha inoltre condannato nuovamente "i governi di vari Paesi per aver interferito negli affari interni".

Il Venezuela considera assurde e non corrispondenti alla realtà le dichiarazioni di diversi Paesi, secondo cui il processo al leader dell'opposizione Juan Guaidò è illegale e illegittimo. Lo ha riferito giovedì il ministero degli Esteri del Venezuela.

"Il governo della Repubblica Bolivariana respinge le dichiarazioni assurde ed infondate di alcuni Paesi che hanno messo in dubbio la legittimità della decisione presa dall'Assemblea costituzionale in merito alla revoca dell'immunità a Guaidò".

Mercoledì la commissione di vigilanza ha accolto la richiesta della Corte Suprema del Venezuela autorizzando il procedimento penale nei confronti di Guaidò, cosa che sostanzialmente significa la perdita dell'immunità parlamentare per il leader dell'opposizione venezuelana. L'istanza dei giudici si basava sulla violazione di un'ingiunzione emessa nei confronti dello stesso Guaidò. Lo scorso gennaio la Corte Suprema aveva stabilito che non poteva recarsi all'estero a seguito delle indagini preliminari contro di lui, ciononostante Guaidò si è recato in Colombia.

In un comunicato il ministero degli Esteri venezuelano ha affermato che la decisione di continuare il procedimento penale nei confronti di Guaidò è stata "presa nel pieno rispetto della legge".

Allo stesso tempo il dicastero diplomatico di Caracas ha condannato ancora una volta "i governi di alcuni Paesi per aver interferito negli affari interni della Repubblica Bolivariana".

Il ministero degli Esteri venezuelano li ha esortati a cambiare linea ed unirsi alla "maggioranza dei Paesi del mondo che sono favorevoli a trovare una soluzione politica basata sul dialogo tra gli stessi venezuelani".