Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno discusso della questione in Siria, ma Netanyahu non ha presentato un piano per risolvere la situazione.

“La questione della Siria è stata discussa in modo molto approfondito sotto vari aspetti. Ma non c’è un piano cartaceo”, ha detto Ushakov ai giornalisti alla domanda se Netanyahu avesse presentato un piano sulla Siria durante i colloqui con Putin.