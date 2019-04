Eurocommissione: sempre più probabile una Brexit senza accordo

"In considerazione dei recenti sviluppi, è sempre più probabile una Brexit senza un accordo", ha detto Katainen.

Egli ha sottolineando che questa opzione potrebbe essere "estremamente costosa" per entrambi i paesi, ma le conseguenze economiche potrebbero essere più significative per il Regno Unito che non per l'UE.

La Camera dei comuni britannica mercoledì ha approvato una legge che obbliga il governo a chiedere il posticipo della Brexit per evitare il ritiro dall'UE senza un accordo.