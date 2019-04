Dopo il Reddito Di Maio promette di aiutare anche il ceto medio

Il vice premier e ministro del Lavoro italiano Luigi Di Maio ha detto che dopo l'introduzione del Reddito stanno lavorando per aiutare il ceto medio.

Secondo le parole di Di Maio ha detto che il reddito di cittadinanza è stato "il primo lavoro", e ora spetta al ceto medio. Secondo il premier attualmente si sta lavorando per il salario minimo orario.

Con il decreto legge crescita "vogliamo aiutare il ceto medio, le imprese e soprattutto quelle che esportano e portano la bellezza del Made in Italy all'estero", ha detto Di Maio a "Mattino Cinque.

Il vicepremier ha anche spiegato che il decreto legge "serve a non andare a crescita zero, soprattutto non vogliamo fare tagli".