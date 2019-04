Presidente algerino Bouteflika annuncia le dimissioni

A breve si terrà una riunione del Consiglio costituzionale algerino per discutere la richiesta di Bouteflika.

Il presidente algerino 82enne è al potere dal 1999. Solo le proteste popolari a seguito delle quali ha deciso di dimettersi hanno impedito la sua candidatura per il 5° mandato.

Gli algerini protestano dal 22 febbraio, da quando Bouteflika, 82 anni, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni del 18 aprile. Per le proteste, Bouteflika, che ha avuto un ictus nel 2013 e da allora è in sedia a rotelle, ha dovuto impegnarsi per iscritto con una dichiarazione in cui dice che, anche se rieletto, garantirebbe la transizione al potere di un nuovo presidente.