Caracas definisce la Colombia come la più grande minaccia alla pace in America Latina

"Se c'è qualche minaccia alla pace regionale, proviene dal narcotraffico colombiano e da quegli organi di potere che controllano questo traffico di droga in Colombia, i conflitti che genera, la presenza del Paese più belligerante ed interventista in Colombia e la cooperazione di Bogotà con questo Paese", - ha scritto Arreaza su Twitter.

In precedenza l'Ambasciata russa in Colombia aveva inviato a diversi dicasteri la dichiarazione del Consiglio della Federazione sulla situazione in Venezuela, in cui si osservava che l'intervento militare in Venezuela di altri Paesi sarebbe stato considerato come un atto di aggressione nei confronti di uno Stato sovrano, una minaccia alla pace e alla sicurezza. Inoltre, i legislatori russi hanno sottolineato che la Russia è disposta a continuare a garantire al Venezuela il sostegno necessario.

Il capo della diplomazia colombiana Carlos Olmes Trujillo ha dichiarato che le accuse contenute in questa dichiarazione non sono vere e distorcono la posizione di Bogotà.